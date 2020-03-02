Жители Еревана вышли на акцию протеста перед посольством России из-за уголовного дела об убийстве спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье, в котором фигурируют граждане Армении. Об этом сообщает News.am.

Один из адвокатов по делу Карен Нерсисян заявил, что гибель Белянкина неправильно называть убийством. Во время конфликта в кафе потерпевший трижды выстрелил в обвиняемого Айрапетяна и направил пистолет на других. Тогда Айрапетян трижды ударил Белянкина ножом, и, «к сожалению, удар был смертельным», отметил защитник. По его словам, предварительное следствие завершено, фигурантам предъявлены обвинения в убийстве и хулиганстве. А поскольку руководитель следственной группы стал генеральным прокурором России, он не станет признавать свою ошибку, продолжил Нерсисян. Следовательно, родные и близкие обвиняемых не ждут ничего хорошего от судебного процесса. Адвокат призвал найти Айрапетяна и провести справедливое расследование.

24-летнего Никиту Белянкина зарезали в июне 2019 года в массовой драке возле бара в Красногорском районе Подмосковья. По версии следствия, он заступился за двух человек, которых избивала толпа. Были арестованы восемь участников конфликта, еще двое объявлены в розыск.

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