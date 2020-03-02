Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился с призывом к России и Ирану по Сирии.

«Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет с вами проблем в Сирии», — заявил глава турецкого государства в понедельник в Анкаре. Его слова передает «Анадолу».

Президент подчеркнул, что Турция демонстрирует силу тем, кто считал за слабость чувствительность Турции в вопросе противодействия кровопролитию.

«Турция в своих действиях основывается на собственной ресурсы и поддержку народа, а не надеется на помощь какой-либо страны или структуры. Анкара показала недальновидным кругам, что является великим государством, которое не склоняется перед давлением», — сказал Эрдоган.

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