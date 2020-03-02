Потери, которые несут сторонники Башара Асада в плане живой силы и техники, — это лишь начало. Об этом, комментируя ход операции «Весенний щит», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он предупредил, что если сторонники Башара Асада не отойдут на линию зоны деэскалации, определенную сочинскими договоренностями, то «вскоре лишатся головы».

Турция остановит режим Башара Асада точно также как поставила заслон на пути террористических организаций, в том числе ДЕАШ, PKK и Фетуллаха Гюлена, сказал Эрдоган.

Minval.az