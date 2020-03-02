В небе над Сирией турецкие истребители F-16 нарисовали гигантское сердце.

«Турки уже откровенно глумятся, выписывая над Идлибом сердечки, возвращаясь с задания. Совершенно не беспокоясь про закрытое на замок небо над Сирией. По всей видимости, «муха не пролетит» уже далеко в прошлом. Нужно придумывать что-то другое», – написал блогер Эль Мюрид.

Ранее сообщалось, что сирийские власти приняли решение о запрете полетов над провинцией Идлиб. Мера стала ответом на применение силы военными Турции: вчера они сбили два Су-24 Военно-воздушных сил (ВВС) Сирии.

Minval.az