Американского голливудского актера Тома Круза и других членов творческой команды будущей ленты из серии «Миссия невыполнима» отправили на карантин в лучший отель Венеции.

Об этом сообщает BBC Украина.

Карантинный режим продлится до марта. Том Круз приехал в Венецию более недели назад для участия в нескольких сценах – в частности на гондоле и на фоне известных достопримечательностей.

Впрочем, из-за вспышки коронавируса в Италии съемки фильма пришлось приостановить, а всех звезд – изолировать.

Согласно предварительной информации, никто из членов съемочной команды не инфицирован.

Minval.az