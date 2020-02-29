Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев, который одержал победу на внеочередных выборах в парламент Азербайджана, прошедших 9 февраля, заявил, что готов также представлять армянскую общину Карабаха.

«Я баллотировался от избирательного округа Ханкенди № 122 и выиграл выборы. Если мой мандат будет одобрен Конституционным судом, я хочу сказать, что готов представлять не только азербайджанскую, но и армянскую общину Ханкенди,» — передает слова Гянджалиева «Тренд».

Комментируя запланированные в марте так называемые «парламентские и президентские выборы», которые должны быть проведены сепаратистским режимом, незаконно созданным в оккупированном Нагорном Карабахе, Гянджалиев заявил, что эти выборы не будут признаны мировым сообществом.

«В марте фиктивный режим в Нагорном Карабахе намеревается провести незаконные выборы. Они не имеют правовой основы и не будут признаны миром. Я обращаюсь к армянской общине с просьбой поддержать законно избранного депутата, который представляет Ханкенди, вместо того, чтобы проводить незаконные выборы и жить в условиях незаконного режима. Я разберусь с вашими проблемами. Пусть армянская община знает, что у нее уже есть законно избранный депутат,» — сказал Гянджалиев.

Minval.az