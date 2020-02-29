Государственная пограничная служба Азербайджана приняла решение на две недели закрыть границу с Ираном.

«Учитывая советы ВОЗ и опыт других стран принято решение об ограничении сухопутного сообщения с Ираном начиная с 16:00 29 февраля сроком на 2 недели. Необходимый коридор для выхода граждан Ирана из Азербайджана и возвращения наших граждан будет обеспечен. В случае необходимости граждане Ирана смогут получить визы на гуманитарной основе», — заявили в Кабинете министров.

Кроме того, в связи с текущей эпидемиологической ситуацией ЗАО «Азербайджанские авиалинии» также ввели ограничения на полеты в эту страну. Как сообщили в пресс-службе AZAL, с 29 февраля на рейсы лоукостера Buta Airways по маршруту Тегеран-Баку будут допускаться только граждане Азербайджана, а на рейсы Баку-Тегеран — только граждане Ирана.

Пассажиры, не подпадающие под вышеуказанные критерии, смогут вернуть авиабилеты по месту покупки, а в случае онлайн-покупки через официальный сайт следует обратиться в круглосуточную службу поддержки авиакомпании: [email protected]

Как сообщалось ранее, в Азербайджане зафиксирован третий случай нового коронавируса.

Minval.az