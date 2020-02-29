В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, днем сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 4-7, днем — 8-11, в Баку ночью — 5-7, днем — 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80, днем — 60-65 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, на горных территориях — снег, в отдельных северных и восточных районах сильный. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью — 4-9, днем — 13-18 градусов тепла, в горах ночью — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — 4-8 градусов тепла.

Minval.az