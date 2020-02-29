Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), направляющийся из Баку в Анкару, вернулся в Азербайджан из-за технической неисправности, говорится в сообщении AZAL.

«Капитан воздушного судна рейса J2-003 AZAL, вылетевший из Баку в Анкару в 10:35 по местному времени, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной внеплановой посадки самолета стала техническая неисправность», — отмечается в сообщении.

По данным авиакомпании, в 11:05 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту.

Minval.az