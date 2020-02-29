Количество инфицированных и жертв коронавируса в Иране может быть в разы больше, чем заявляют власти, пишут СМИ.

В связи с вспышкой коронавируса в Иране США внедряют ряд исключений в санкциях против Тегерана. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео.

Он призвал Иран в полной мере и прозрачно сотрудничать с международными организациями помощи и здравоохранения.

«США вводят значительные исключения из санкций против коммерческого экспорта в Иран продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции», — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что США и в дальнейшем будут тесно взаимодействовать со странами Ближнего Востока, чтобы помочь преодолеть этот вызов.

Minval.az