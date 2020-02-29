Россия несет ответственность за конфликт в сирийском Идлибе. Соответствующее мнение выразил директор программы европейских исследований в турецком аналитическом центре SETA Энес Байраклы в комментарии «Коммерсанту».

По его словам, общественность считает Москву причастной к происходящему, так как боевые действия между Сирией и Турцией не могли произойти без ее одобрения. Эксперт добавил, что после гибели нескольких десятков турецких солдат отношения России и Турции не будут прежними.

Выходом из сложившейся ситуации был бы отвод правительственных войск Сирии за линии, прописанные в сочинских соглашениях, убежден Байраклы. При этом Турция рассматривает все возможные ответы, в том числе закрытие Босфора для военных судов, в случае нового наступления.

Minval.az