В Азербайджане не планируют закрывать школы из-за коронавируса. Об этом заявил главный инфекционист республики Джалал Исаев,
В Азербайджане не планируют закрывать школы из-за коронавируса. Об этом заявил главный инфекционист республики Джалал Исаев,
Дата: 2020/02/28 18:09
Раздел: Новость
Просмотров:
205
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля.
Предполагаемая дочь Владимира Путина, глава фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова возглавила Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальных
В Тегеране и еще 22 столицах других провинций Ирана впервые за несколько десятилетий были отменены пятничные молитвы
Турецкие военные погибли в Идлибе «вне наблюдательных постов во время наступления террористов».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в сирийском Идлибе не попадает под статью 5 Устава НАТО, где оговариваются
Коронавирус нового типа (Сovid-19) выявлен еще у четырех депутатов Ирана.
Карикатурист Сергей Елкин высмеял поведение России в ответ на заявления Турции об атаке на их войска в Сирии.
Украина выразила глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре высказались за принятие дополнительных