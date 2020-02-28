В Тегеране и еще 22 столицах других провинций Ирана впервые за несколько десятилетий были отменены пятничные молитвы из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает ВВС в пятницу, 28 февраля.

Власти также наложили некоторые ограничения на доступ к основным мусульманским святыням шиитов в Куме, эпицентре вспышки Covid-19 в стране, а также в Мешхеде.

Министерство здравоохранения Ирана предупредило, что число случаев коронавируса будет продолжать расти в ближайшие дни. За сутки число заразившихся выросло на 176 человек и достигло 388.

Отмечается, что число погибших от коронавируса в Иране – 34 человека – на сегодняшний день является самым высоким за пределами Китая.

Minval.az