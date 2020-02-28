Украина выразила глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

«Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и России, которая его поддерживает и предоставляет ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве также выразили соболезнования Турции в связи с гибелью военных в ходе авиаударов сил режима в Идлибе.

«Выражаем солидарность с позицией НАТО и мирового сообщества, призывающий к немедленному прекращению насилия и выполнению договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса. Страданию людей должен быть положен конец. Должна быть предотвращена очередная гуманитарная катастрофа в Сирии», — отметили в МИД.

В результате воздушного удара сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации 27 февраля погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения. Активную поддержку продвижению сторонников Асада оказывает Россия.

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