Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил российские компании в том, что они занимаются ценообразованием при поставках нефти и газа в республику с позиции силы.

«Нет нормальных правил. Право силы — наклонить, заставить. Это ненормально. И в СМИ предпринимаются каждый день атаки: Лукашенко чего-то хочет. Да я уже ничего не хочу, кроме того, о чем мы договорились», — заявил в четверг Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Так белорусский президент прокомментировал ситуацию с поставками нефти и газа.

Minval.az