Посол Беларуси в Армении не против вступления Азербайджана в ОДКБ, учитывая опыт Советского союза.

Во время круглого стола по теме «Роль ОДКБ в обеспечении безопасности в Кавказском регионе» участникам обсуждения был задан вопрос о возможности вступления Азербайджана в ОДКБ, которое в дальнейшем бы помогло урегулированию карабахского конфликта.

«Я хочу обратиться к опыту Советского союза. Мы были все разные, помните, Прибалтийские республики и республики Средней Азии. К счастью, в этой многонациональной семье на территории СССР не было ни территориальных претензий, ни межнациональных, ни межконфессиональных конфликтов. Потому тренд в этом направлении был бы правильным», — сказал посол Беларуси в Армении Игорь Назарук. Его слова передают армянские СМИ.

Между тем, посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что в ОДКБ действует правило консенсуса.

«Требуется согласие всех участников», — сказал он.

Minval.az