Служба национальной безопасности Армении прокомментировала появление в сети видео, в котором представляющийся азербайджанцем человек прогуливается по Еревану и озвучивает комментарии.

В СНБ сообщили изданию Factor.am, что знают о видео, и, в случае необходимости, дадут дополнительный комментарий насчет него.

Видео с «азербайджанцем» в Ереване было опубликовано в Facebook пользователем Гор Мадиг Григоряном утром в среду, пишет «Русарминфо».

В ролике слышен голос человека, который разговаривает на русском и азербайджанском. Он называет Иреван древнейшим азербайджанским городом, и жалуется на освещение зданий и памятников в столице Армении.

Видео вызвало в сети разную реакцию армянских пользователей. Среди них превалирует мнение, что ролик, скорее всего, постановочный.

Minval.az