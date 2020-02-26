Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое, в частности, разрешает военным сбивать гражданские самолеты, нарушившие российскую границу и без объяснения причин не подчиняющиеся сигналам на выполнение посадки или выход за пределы воздушного пространства страны. Решение об уничтожении судна-нарушителя будет приниматься при наличии сведений об отсутствии на нем пассажиров, говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Также постановление определяет условия, при которых возможно применение оружия на поражение — согласно им, судно-нарушитель продолжает полет в глубь территории России или к важнейшим объектам государства.

Кроме того, разрешается сбивать угнанные российские воздушные суда без заложников, которые отказываются заходить на посадку.

Minval.az