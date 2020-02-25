25 февраля состоялось восьмое заседание Совета сотрудничества Турция-Азербайджа.
В заседании приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
25 февраля состоялось восьмое заседание Совета сотрудничества Турция-Азербайджа.
В заседании приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Дата: 2020/02/25 17:23
Раздел: Новость
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