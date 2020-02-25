Пресс-службы Министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию распространили совместную информацию.

«Из Клинического медицинского центра в Министерство здравоохранения поступила информация, что в инфекционное отделение поступили еще 4 человека. Все являются гражданами Ирана.

Молодые люди в возрасте 19-21 года прибыли в Азербайджан из Ирана несколько дней назад. Они обратились в больницу в связи с повышенной температурой тела», – говорится в сообщении.

В настоящее время в инфекционном отделении находятся 6 человек. Один из них является гражданином Азербайджана, остальные – гражданами Исламской Республики Иран. Самочувствие троих нормальное, у них не выявлено никаких проблем со здоровьем. У трех других имеются признаки простуды. Врачебное наблюдение продолжается.

Minval.az