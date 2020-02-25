На данный момент речи о двусторонней встречи президентов Турции и России, Реджеп Тайип Эрдогана и Владимира Путина пока не идет, но согласовывается вопрос проведения встречи в многостороннем формате с участием Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

«Сейчас речь не идет о двусторонних контактах как таковых, но прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате (…) Сейчас идет согласование графиков президентов», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что речь идет не о четырёхстороннем формате с участием Франции и Германии, а о «Иранский прорабатывается вариант».

Турецкий лидер сообщал о запланированной на 5 марта четырехсторонней встречи, в которой кроме Эрдогана и Путина участие должны принять немецкий канцлер Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон для обсуждения ситуации в Идлибе.

Minval.az