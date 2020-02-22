В Нахчыване будет созвана сессия Верховного меджлиса.

Соответствующее постановление подписал в субботу председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов.

Согласно документу, 24 февраля 2020 года в Нахчыване состоится первая сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР шестого созыва, передает Тренд.

В повестку дня войдут вопросы избрания председателя Верховного меджлиса, его заместителей, председателей, их заместителей и членов комитетов Верховного меджлиса Нахчыванской АР, а также утверждение исполнения государственного бюджета Нахчыванской АР на 2019 год.

На заседание сессии также приглашены представители соответствующих организаций и государственных органов печати.

Minval.az