«Некоторые стараются злоупотреблять неприятными случаями».

Об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК сказал, что все, у кого есть материалы, должны их предоставить.

«Люди сами должны быть заинтересованы в предоствлении таких материалов. Мы будем учитывать все, что есть в социальных сетях. Некоторые кандидаты не выкладывают в сеть неприятные инциденты. На самом деле, если они это сделают, то мы их рассмотрим. Мы не примем тех, кто предъявит видеоматериалы здесь во время заседания. Во время заседания будут приниматься только протоколы в качестве дополнительного материала», – передает его слова АПА.

Minval.az