В Сети появилось архивное видео, на котором ведущая программы «Время» зачитывает обращение президента СССР Михаила Горбачева в связи с событиями в Нагорном Карабахе.

Об этом «Минвал» сообщает со ссылкой на YouTube-канал «Важный Поток».

«Я понимаю, что цепную реакцию обид, гнева и взаимной мести остановить непросто, но ее нужно остановить. Тут важно исходить из реальности. Нагорно-Карабахская Автономная Область — неотъемлемая часть Азербайджана. Здесь действуют конституции СССР и Азербайджанской Республики. Так распорядилась история, и от этого никуда не уйдешь», — говорится в обращении Горбачева.

Minval.az