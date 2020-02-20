«Азербайджан – №1 по поставкам нефти в Италию. 17% потребления нефти в Италии обеспечивается за счет Азербайджана. За 15-летний период поставок нефти из Азербайджана в Италию не возникало никаких проблем и форс-мажорных ситуаций, т.е. Азербайджан проявил себя как надежный партнер», — сказал президент Ильхам Алиев в четверг в Риме на совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой Серджио Матареллой.

Президент также отметил особые усилия со стороны руководства Италии в реализации проекта строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP).

«После обсуждений, проведенных летом 2018 года в Баку в ходе официального визита президента Матареллы в Азербайджан, строительство газопровода TAP ускорилось, и сейчас мы находимся на завершающей стадии этого проекта», — сказал Алиев.

Он сообщил, что работы по строительству газопровода TAP выполнены на 93% и подчеркнул историческую значимость проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК).

«TAP – это последний из четырех компонентов ЮГК. Коридор связывает между собой 7 стран, оказывает позитивное влияние на сотрудничество между ними, как в энергетической, так и в политической и в других областях. После этого развитие политических, экономический и культурных связи между этими странами еще более ускорится», — передает слова президента «Интерфакс».

Minval.az