17 февраля в США умер информатик Ларри Теслер, который фактически придумал команды «вырезать», «копировать» и «вставить». Информация об этом появилась вечером 19 февраля в твиттере компании Xerox.

Теслеру было 74 года, причина смерти пока не сообщается.

Теслер родился в Нью-Йорке 24 апреля 1945 года. Когда ему было двадцать лет, он окончил Стэндфордский университет и получил ученую степень по математике. Уже во время учебы он начал работать в Силиконовой долине в области взаимодействия человека и компьютера.

В 1973 году Теслер присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC. Там он участвовал в разработке функций «вырезать», «копировать» и «вставить». Благодаря работе Теслера, сейчас эти действия можно выполнить с помощью комбинации клавиш Ctrl+x, Ctrl+c и Ctrl+v.

В 1980 году информатик на 17 лет стал частью команды Apple. В числе продуктов, над которыми работал Теслер, были карманный персональный компьютер MessagePad и персональный компьютер Lisa. Последний считается более технологичным, но дорогим предшественником Macintosh.

После ухода из Apple информатик сотрудничал с несколькими корпорациями, которые работали в сфере технологий. Одни из них — Amazon и Yahoo!.

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