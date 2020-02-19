Начальник военной полиции генерал-майор Артур Багдасарян отправлен в отставку, соответствующий указ по предложению премьера подписал президент Армен Саркисян. Багдасарян был назначен на должность в мае 2017 года. А в честь 28-й годовщины создания армянской армии в 2020 году получил должность генерал-майора.

Президент Армении в среду снял с должности так же главного «замполита» Вооруженных сил республики Алексана Алексаняна.

Накануне премьер-министр страны Никол Пашинян провел совещание в связи со случаями гибели солдат в оккупированном Карабахе и анонсировал кадровые перестановки в армии.

С начала года в армянской армии в оккупированном Карабахе погибли 13 военнослужащих.

Minval.az