Президент Ильхам Алиев во вторник принял председателя правления Бакинского транспортного агентства Вусала Керимли.
Президент Ильхам Алиев во вторник принял председателя правления Бакинского транспортного агентства Вусала Керимли.
Дата: 2020/02/18 16:43
Раздел: Азербайджан
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