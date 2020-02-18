Премьер-министр страны– агрессора Армении Никол Пашинян провел совещание в связи со случаями гибели солдат в оккупированном Карабахе и анонсировал кадровые перестановки в армии, сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности Армен Григорян, министр обороны Давид Тоноян, исполняющий обязанности директора Службы национальной безопасности Эдуард Мартиросян, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Артак Давтян, генеральный прокурор Артур Давтян, председатель Следственного комитета Айк Григорян, другие высокопоставленные представители Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Подробно были затронуты обстоятельства и причины произошедших в последнее время смертей в Вооруженных силах Армении. Ответственные лица доложили о ходе возбужденных уголовных дел.

Отметим, что за полтора месяца этого года в оккупированном Карабахе в мирных условиях уже погибли больше десятка военнослужащих.

Между тем, ереванская газета «Паст» пишет, что аналогичное совещание прошло накануне в Карабахе и длилась 4 часа.

«В эти дни в Карабах приглашаются различные группы – психологи, бывшие высокопоставленные военные, специалисты различных сфер, которые могут каким-то образом способствовать разрядке создавшейся ситуации», – сообщает газета.

Minval.az