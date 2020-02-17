Главному фотографу бортового журнала «Azerbaijan Airlines», который распространяется на всех рейсах «Азербайджанских Авиалиний», Сергею Киврину была вручена премия Международной ассоциации спортивной прессы за репортаж «Дорога на эйлаг», опубликованный в 2019 году в 60-м номере издания.

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS), существующая с 1924 года, является одной из самых авторитетных организаций в мире в своей сфере. Ассоциация представляет ведущие спортивные СМИ пяти континентов.

Ее премия в сообществе журналистов, освещающих спортивные события, считается высшей наградой. В феврале этого года в Будапеште были подведены итоги конкурса AIPS Sport Media Awards 2019. На конкурсе свои работы представили почти две тысячи журналистов из 125 стран. Были названы победители в номинациях «Фотография», «Пишущая пресса» и «Журналистский блог». В том числе, премия была вручена и главному фотографу журнала «Azerbaijan Airlines» Сергею Киврину.

В том, что из многих сотен работ отмечен именно его фоторепортаж «Дорога на эйлаг», посвященный Первому Национальному фестивалю кочевой культуры, несомненно, является заслугой не только сотрудника издания, но также организаторов красочного представления в Гедабексом районе Азербайджана и руководства авиакомпании AZAL, стремящегося как можно более полно ознакомить гостей с жизнью страны.

«Но, прежде всего, это высокая оценка спортивных достижений Азербайджана, его вклада в развитие национальной культуры», — отметил лауреат премии AIPS Сергей Киврин.

Спортивные успехи Азербайджана неоспоримы. Благодаря неустанному вниманию Президента Азербайджана Ильхама Алиева, страна заняла прочное место не только среди спортивных держав, но и организаторов международных соревнований. Большинство из них нашли освещение на страницах «Azerbaijan Airlines», как и другие масштабные события, происходящие в стране.

«Своей главной задачей мы видим рассказ об Азербайджане, пропаганду его достижений за границей, что, конечно, должно способствовать как росту международного авторитета нашего государства, так и привлечению туристов в нашу страну», — прокомментировал премию AIPS вице-президент AZAL, руководитель журнала «Azerbaijan Airlines» Эльдар Гаджиев.

А мы, со своей стороны, поздравляем Сергея Киврина, который, помимо премии AIPS, за последние два месяца был награжден золотой медалью Пятого Международного фотосалона (София), а также получил десять призов популярного американского фотографического сайта ViewBug (www.viewbug.com) за снимок «Озеро Гёйгель». Желаем ему новых достижений и ярких репортажей!

Minval.az