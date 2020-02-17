Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили возвращается в активную политику, он намерен действовать в оппозиции партии власти «Грузинская мечта».

«Политикой авторитаризма правящая партия «Грузинская мечта» перешла все красные линии. Нет демократии, нет национального единства, нет прозападного курса. Не могу смотреть на это. Возвращаюсь в активную политику», — написал Маргвелашвили в понедельник в твиттере.

«Буду служить нашему прозападному выбору вместе с грузинским народом и нашими друзьями», — заявил бывший президент Грузии.

Minval.az