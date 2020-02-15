Вся ответственность за последствия кровавой провокации на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил полностью возлагается на Армению, заявили в МИД Азербайджана.

«Провокация вооруженных сил Армении в преддверии встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Мюнхене еще раз свидетельствует о том, что Армения как и перед январской встречей глав МИД Азербайджана и Армении пытаются навредить и даже помешать мирному процессу под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ»,- сказали в МИД.

В субботу в результате грубо нарушения режима прекращения огня на линии фронта подразделениями вооруженных сил Армении, погиб солдат азербайджанской армии.

Minval.az