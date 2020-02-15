В рамках мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проходят обсуждения карабахского конфликта. Его модерирует исполнительный директор Фонда США-Россия Селеста Валландер.
В рамках мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проходят обсуждения карабахского конфликта. Его модерирует исполнительный директор Фонда США-Россия Селеста Валландер.
Дата: 2020/02/15 20:48
Раздел: Азербайджан, Важно
Просмотров:
671
Международное сообщество должно усилить давление на Армению для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Строительство Трансадриатического трубопровода (ТАП), являющегося составной частью »Южного газового коридора» (ЮГК) для поставок азербайджанского газа в Европу,
В результате грубо нарушения режима прекращения огня на линии фронта подразделениями вооруженных сил Армении, погиб солдат азербайджанской
В «дипломатической партии» вокруг карабахского урегулирования — новый «сильный ход» Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Фазиля Имамверди оглу Наджафова орденом «Шохрат».
Шесть граждан Азербайджана, эвакуированных из китайского Уханя турецким самолетом, вернулись на родину.
«Центральная избирательная комиссия (ЦИК) изучает видеоматериалы, распространившиеся в социальных сетях».
Министерство внутренних дел выразило отношение к запланированной партиями «Мусават», «REAL», движением «D18» и некоторыми независимыми депутатами акции
ЦИК рассмотрел на сегодняшнем заседании обращения в связи с парламентскими выборами