В рамках мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проходят обсуждения карабахского конфликта. Его модерирует исполнительный директор Фонда США-Россия Селеста Валландер.

Minval.az