Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя эвакуацию из Уханя нескольких граждан стран СНГ российскими самолетами, написала:

«Во всей этой эвакуации наших из Китая больше всего меня умиляет, что 16 из них, строго говоря, не наши. А граждане Беларуси, Армении, Казахстана. Прямо бальзам на сердце. То есть пришли эти люди в свои посольства спасаться, а им говорят: — Вы че, смеетесь, что ли, как мы вас будем эвакуировать? Вон, идите к русским, по старой памяти — они всех спасают. Шел тридцатый год величественной независимости…».

Высказывания кремлевской пропагандистки вызвали раздражение многих граждан Армении.

Minval.az