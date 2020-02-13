13 февраля в офисе азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана состоялась встреча членов и руководителя общины Турала Гянджалиева со специальным представителем ОБСЕ по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, послом Анжеем Каспршиком.

В в ходе встречи Анжей Каспршик поздравил Турала Гянджалиева с избранием депутатом на внеочередных парламентских выборах 9 февраля, пожелал ему успехов в деятельности.

Гянджалиев в свою очередь выразил признательность личному представителю действующего председателя ОБСЕ и подчеркнул, что в результате поддержки многочисленных избирателей он и далее продолжит свою деятельность в качестве представителя Нагорно-Карабахского региона.

Руководитель общины Турал Гянджалиев еще раз, заявил о том, что Баку готов к диалогу между общинами, вынужденные переселенцы хотят вернуться на свои земли и мы намерены поддержать инициативы в этой плоскости.

Было отмечено, что в последнее время азербайджанская община Нагорного Карабаха провела много встреч с послами стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Азербайджане, другими официальными лицами и общественными деятелями, и во всех встречах была выражена готовность азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана к совместному проживанию с армянской общиной в условиях мира и в рамках территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Minval.az