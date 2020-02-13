Ученые Орегонского государственного университета нашли пчелу, застрявшую в янтаре. Возраст пчелы составляет не менее 100 миллионов лет, сообщается на сайте учебного заведения.

Находку в Мьянме обнаружил исследователь Джордж Пойнар. По его словам, наука еще не знает более древних пчел.

В янтаре оказалась окаменевшая самка пчелы Apicula Discoscapa, а также ее пыльца и 21 личинка жучка триунгулина – паразита, питающегося личинками пчел.

Ученые отмечают, что, вероятнее всего, паразиты стали причиной того, что насекомое сбилось с траектории полета и угодило в древесную смолу.

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