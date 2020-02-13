Правительство Ирана опровергло появившиеся в стране слухи об отставке президента Исламской республики Хасана Рухани.

«Рухани останется с нашей страной до конца своего президентского срока», — заявил журналистам официальный представитель правительства Ирана и помощник Рухани Али Рабии.

Он подчеркнул, что «заранее» опровергает любые подобные сообщения, которые могут появиться в будущем.

Интернет-газета «Аль-Монитор» пишет в четверг, что слухи об отставке Рухани начали циркулировать в Иране на этой неделе. Издания, поддерживающие президента, утверждают, что за этими сообщениями стоит бывший депутат-консерватор парламента, близкий к Корпусу стражей исламской конференции (КСИР) Алиреза Закани. По данным издания, Закани заявил на прошлой неделе на встрече с консервативными политиками, что если правительству не удастся начать переговоры с президентом США Дональдом Трампом, президент Ирана подаст в отставку.

Minval.az