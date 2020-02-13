Такая напряженность, такие тревожные события, что рука и язык не поворачиваются написать и сказать некоторые вещи. Есть государства, крайне обеспокоенные тем, что наши военные находятся в Сирии, государства, связанные с террористическими организациями. Сирийский район Эль-Камышлы находится прямо напротив нашего города Нусайбин. Эти районы были в значительной степени зачищены от сепаратистской террористической организации Отряды народной самообороны (YPG) / Рабочая партия Курдистана (РПК), но в регионе продолжают находиться террористы и боевики, которые, хотя и сложили оружие, не прекращают свою деятельность, они по-прежнему настраивают людей против наших военных, а при случае совершают террористические акции.

Когда проезжал конвой

Смотришь — проезжает наш военный конвой, а по обе стороны дороги стоят десятки человек, в основном дети и подростки, которые забрасывают его камнями. Наши военные, несмотря на попытки их спровоцировать, не теряют хладнокровия и, никак не реагируя, продолжают движение.

Ведь от наших военных только того и ждут, чтобы они применили оружие против стоящих там детей и подростков. Чтобы потом сказать на весь мир: «Смотрите, турецкие военные убивают детей». Мы не ведемся на такие уловки.

Другая картина поистине пренепреятнейшая и мучительная. Предатели делают непригодными к использованию наши танки, которые перевозятся на фурах. Фуры сгорают буквально дотла. Наши военные ведомства осведомлены, кто стоит за этими провокациями. Не думайте, что все, кто одет в форму сирийской армии, и есть сирийские военные. Ведь тут игра внутри игры.

У себя закрыли, там открыли

Сирийский режим, то есть Асад, не желает, чтобы турецкие военные находились в его стране. Однако «Временное правительство Сирии», сформированное противниками режима в Сирии, которое называет себя «национальным», довольно присутствием турецких военных в регионе. До недавнего времени «Свободную сирийскую армию», известную под аббревиаторой «ССА», наши власти теперь называют «Сирийской национальной армией».

Эти силы находятся на стороне наших военных, и поэтому Турция оказывает им серьезную поддержку. Чтобы обеспечить дисциплину в армии и судить тех, кто совершил военные преступления в Тель-Абьяде и Рас-эль-Айне, которые находятся в районе операции «Источник мира», были созданы военные суды — те самые, что мы упразднили в нашей стране после попытки госпереворота 15 июля 2016 года. Эти суды подчиняются министерству обороны Временного правительства Сирии.

Враждебность Сирии

Я знаю, что Сирия одно время враждебно относилась к Турции, но я решил проверить этот факт у одного военного источника: «Сирия в прошлом проявляла к нам враждебность?» Во времена Хафеза Асада (Hafız Asad) оказывалась невероятная поддержка лидеру РПК Абдулле Оджалану (Abdullah Öcalan). Мы, конечно, не забыли это. Но после Аданского соглашения, подписанного в 1998 году, мы не просто не видели враждебности со стороны Сирии, а наши отношения достигли своего пика.

Между нами и Сирией — граница длиной 912 километров. Что мы выигрываем от плохих отношений с этой страной? Посмотрите, Россия, Иран, США не убирают руки от Сирии, и все из-за политики, которую мы проводим. Пока мы дружили, по отношению к Турции зародилась враждебность. Наши военные гибнут, наши танки обстреливают из противотанкового оружия «Корнет» (Kornet), «Конкурс» (Konkurs), СПГ-9 и «Град».

Когда наши герои падают на поле боя, мы узнаем о ситуации там, как говорится, из первых уст. Однако нам известно не все. Кто атакует нашу военную технику? Все эти провокации тяжелым бременем ложатся на Турцию.

В форме сирийской армии

Если откровенно, политика, при которой Турция пытается один день действовать сообща с Россией, а на следующий день — с США, заставляет нас терять очень многое. Резкими заявлениями, которые делают наши официальные лица, не только не получается добиться результата, но и возникает ситуация не в пользу нашей страны. Со стороны Сирии все громче звучат заявления: «Покиньте наши земли».

Когда происходят события, идущие вразрез с политикой России, она говорит Сирии: «Давай, стреляй». Но на самом деле она и сама стреляет. Ведь на линии фронта есть российские военные, которые сняли свою форму и надели форму сирийской армии. Наши военные ведомства обладают важными сведениями на этот счет. За закрытыми дверями об этой ситуации четко говорится российским официальным лицам. Также добавим, что сегодня значительная часть сирийских генералов и высокопоставленных офицеров женаты на российских женщинах.

Когда мы потеряли сначала восемь наших людей, семерых военных и одного сотрудника гражданского персонала, а недавно еще пятерых военных, в официальных заявлениях говорилось, что «был дан равноценный ответ», и приводились цифры о количестве убитых с противоположной стороны.

Было бы уместно, если бы невоенные инстанции, принимая решения и делая заявления, обязательно состояли в контакте с военными источниками и нашим Министерством иностранных дел, консультируясь и по поводу используемой риторики. К тому же заявления непрофильных ведомств тоже осложняют положение наших военных и влияют на нашу политику.

Как я отметил в самом начале, рука и язык не поворачиваются написать и сказать некоторые вещи. Потому как сердце сжимается. Мы любим нашу страну, наших военных.

Sözcü

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Minval.az