Владимир Путин предложил поправки в Конституцию России из-за отказа Александра Лукашенко создавать единое государство.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Издание пишет, что Путин планировал обойти ограничения сроков президентства, закрепленные в Конституции РФ, путем создания объединенного государства России и Беларуси. Но Лукашенко был против.

Январское предложение Путина внести поправки в Конституцию и последовавшую за этим отставку правительства Bloomberg называет «планом Б».

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