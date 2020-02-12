По меньшей мере семь человек погибли в результате происшествий, спровоцированных снегопадом в провинции Гилян на севере Ирана. Об этом сообщил иранский новостной портал YJC.

«В результате снегопада и схода лавины к настоящему моменту погибли семь человек, из которых пять – в результате оползня в Рудбаре, еще двое из-за падения с высоты и обрушения крыши в Реште», — сообщил порталу представитель скорой помощи страны Моджтеба Халеди.

Департамент образования провинции Гилян, в свою очередь, сообщил о выходных в учебных заведениях из-за «продолжающегося снегопада». Непогода также вызвала перебои с электричеством и связью.

Minval.az