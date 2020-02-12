Бывший президент Украины Петр Порошенко раскрыл подробности процесса подписания 12 февраля 2015 года вторых минских соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в статье, написанной для издания «Украинская правда».

Порошенко назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а также тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель самой ужасной в своей жизни. «Однако [она была] решающая для того, чтобы стреножить агрессора», — считает экс-президент.

По его мнению, «в душе Путина, судя по его поведению», никак не отразился произошедший незадолго до встречи в Минске ракетный обстрел Краматорска, в результате которого погибли 17 человек. Порошенко подчеркнул, что украинские переговорщики «не приняли никаких ультиматумов», добившись прекращения огня в Донбассе без предварительных условий.

«Ключевой задачей «Минска-2» для нас было остановить наступление русских регулярных войск, предотвратить окружение наших воинов, сохранить жизни тысяч людей, военных и гражданских», — рассказал политик.

При этом он признался, что во время встречи в Минске вел по линии закрытой связи переговоры с Генеральным штабом Украины по вопросу возможного окружения украинских военных в Донбассе. «В конце концов получили четкое сообщение, что наши держат оборону», — написал Порошенко, отметив, что «героизм военных» повлиял на подписание им договоренностей.

Экс-президент считает, что минские соглашения дали Украине «драгоценное время» для развития армии, преодоления социального кризиса, а также укрепления международной коалиции против России.

Minval.az