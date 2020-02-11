В Армении самым внимательным образом следили за досрочными парламентскими выборами в Азербайджане — об этом свидетельствуют прежде всего материалы иреванских СМИ. На первый взгляд, ничего необычного. Следить за внутриполитическими процессами по другую сторону линии фронта — традиционный ход, а сегодня, при наличии Интернета, тем более. К тому же в Армении всегда старательно выискивали, а если не получалось, то фабриковали такой «негатив» об Азербайджане, чтобы на него обязательно среагировали в «третьих странах», а еще лучше — в околоправозащитной «тусовке».

Не сказать, чтобы от этого далеко не благородного занятия армянские СМИ полностью отказались, но как-то прежнего энтузиазма уже не заметно. Судя по всему, в Армении уже убедились, что, во-первых, конвертировать «двойные стандарты» околоправозащитной общественности в основание для перекройки границ не получится. А во-вторых, у иреванских аналитиков появилась куда более интересная и животрепещущая тема — «карабахское прочтение» парламентских выборов в Азербайджане. Тем более что тон для этого задал ЦИК Азербайджана, пригласив для участия в выборах жителей оккупированных азербайджанских земель, включая Нагорный Карабах, из числа этнических армян. Посоветовав им оформить соответствующие документы.

Со стороны Азербайджана это был во всех смыслах сильный ход. Армянам Нагорного Карабаха было предложено принять участие в законных и легитимных выборах, а не очередном выборном фарсе.

По ту сторону линии фронта заметно занервничали. Попытались ответить. Возложили эту задачу на некоего Артака Бегларяна, именующего себя «карабахским омбудсменом». А тот не нашел ничего лучше, чем попытаться азербайджанцев Нагорного Карабаха принять участие в намеченном в оккупированном Ханкенди шоу под названием «выборы президента». На азербайджанскую аудиторию, где не забыли «этнических чисток», устроенных армянскими оккупантами в Карабахе, это балаганное шоу произвело понятное впечатление. Но вот сама по себе нервозность верхушки оккупационного режима живо напомнила события 2012 года. Тогда, напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о возвращении «замороженных» еще в 1991 году правительством СССР советских вкладов. В отличие от других стран бывшего СССР, в Азербайджане не было ни «льготных категорий», ни «списков» — деньги выплачивали всем, единовременно, по единой ставке, с «горячими линиями» и подробными консультациями, как заполнять документы, что делать, если владельца «сберкнижки» уже нет в живых…А еще заявили, что и граждане Азербайджана армянской национальности, в том числе те, кто проживает на оккупированных территориях, тоже могут получить свои денежки. В результате по ту сторону линии фронта не на шутку перепугались, а кое-кто дрожащим голосом озвучил вопрос: «Азербайджан пытается «подкупить» карабахцев?»

Плюс ко всему этим «выборные неприятности» армянских агрессоров не ограничились.

Еще до официального старта голосования в Азербайджане эксперты, близкие к «пашиняновским» кругам, проговорились: «Предвыборная кампания в Азербайджане почти не затрагивала Карабахскую проблему и больше касалась социальных и правовых вопросов».

А вот тут надо посерьезнее. В Армении, напомним, уже давно пытаются навязать Азербайджану хотя бы на уровне «народной дипломатии» примитивную мошенническую схему: «мира без предусловий», то есть, в переводе, без вывода армянских войск. Или хотя бы гарантий невозобновления военных действий. Откуда в Иреване сформировалось убеждение, что такой план вообще имеет успех, поверили ли там в эту затею просто потому, что слишком хотели поверить, или слишком долго общались с активистами «народной дипломатии», но политическая верхушка армянских агрессоров возлагала и возлагает серьезные надежды на появление в Азербайджане политических групп, готовых эту завуалированную капитуляцию поддержать.

А вот реальные политические процессы на азербайджанском поле армянских «стратегов» явно разочаровали. Одним из первых это обозначил один из участников недавнего обменного пресс-тура Эдгар Элбакян, который на страницах иреванской «Аравот» обиженным тоном сетовал: оказывается, «Азербайджан готовится к войне, и живущие там люди, которые не хотят явным образом войны, не желают мира ценою того, чтобы Карабах продолжал оставаться вне состава Азербайджана». А теперь еще и армянская мечта в виде «партии мира» никак не проявила себя в парламентской предвыборной кампании. Наконец, не случилось в Азербайджане и внутриполитических «разборок» по типу тех, в которых сегодня тонет политический класс Армении. Доходит до того, что иреванский МИД «на камеру» призывает «не использовать тему мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в качестве инструмента внутриполитической борьбы».

И самое главное, думающие аналитики не могут не понимать: таким образом в армянской политической «тусовке» просто сработал коллективный разум. Здесь по понятным причинам боятся говорить об этом вслух, но по крайней мере думающая часть политического класса начинает понимать: из Карабаха все равно придется уходить, военным или мирным путем, но придется, и нынешняя перепалка — это подготовка общественного мнения к тому, кто будет в этом виноват. И если в Азербайджане такой перепалки не наблюдается, если здесь не ищут виноватых, а на парламентских выборах обсуждают «внутреннюю» повестку дня — это действительно плохая новость для Иревана. Где начинают понимать, что азербайджанские выборы Армения проиграла.

А значит, думающей публике по ту сторону линии фронта надо бы повнимательнее изучить азербайджанские выборы. Потому как за призывом азербайджанского ЦИК к карабахским армянам вполне отчетливо читался совет: им уже лучше начать готовиться к восстановлению законных властей в Карабахе. А после восстановления суверенитета Азербайджана над этими территориями (военным или мирным путем — покажет время и поведение армянской же стороны) свидетельство об участии в выборах азербайджанского парламента получит уже другую политическую цену. Как и неучастие, кстати говоря. И да, иреванской аудитории тоже лучше бы внимательно ознакомиться с азербайджанской выборной процедурой. Потому как не исключено, что уже очень скоро депутаты Милли Меджлиса будут избираться и от Иревана. Если учесть и скорость развала государственной машины в Армении, и рост внимания к Южному Кавказу мировых «центров силы», и то, что сама Армения начала в регионе процедуру силового пересмотра признанных границ, восстановление в регионе исторических границ вовсе не выглядит таким уж невероятным.

Minval.az