Председатель КНР Си Цзиньпин назвал все еще крайне тяжелой ситуацию с распространением коронавируса в стране, однако выразил уверенность в победе над заболеванием, сообщает Центральное телевидение КНР.

«Ситуация с распространением заболевания по-прежнему крайне тяжелая, партийные комитеты и правительства на всех уровнях должны решительно и последовательно выполнять все решения и планы ЦК КПК по профилактике и контролю за распространением заболевания», — заявил китайский лидер, слова которого приводит телевидение.

При этом он выразил уверенность, что у Китая есть все возможности и уверенность в победе над заболеванием, которое уже унесло жизни более 900 человек.

Китайский лидер призвал на всех уровнях предпринимать самые строгие и всеобъемлющие меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса, и в конце концов одержать победу в народной войне с этим заболеванием.

«Мы обязательно должны быть уверены, что мы непременно сможем победить эту вспышку заболевания», — сказал Си Цзиньпин жителям Пекина во время инспекции одного из микрорайонов города.

Minval.az