Премьер-министр Грузии Гиорги Гахария в понедельник в телефонном разговоре поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой правящей партии на досрочных парламентских выборах 9 февраля.

«Премьер-министр Грузии Гиорги Гахария 10 февраля позвонил президенту Алиеву. Входе телефонного разговора премьер-министр Грузии поздравил Алиева с победой правящей партии «Йени Азербайджан» на выборах, пожелал удачи парламенту нового созыва», — сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Кроме того, Алиев и Гахария выразили удовлетворение развитием дружественных отношений между двумя странами и выразили уверенность в дальнейшем расширении двусторонних отношений.

Minval.az