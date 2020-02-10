Победителем внеочередных парламентских выборов 9 февраля в Лянкяранском избирательном округе №74 объявлен скандальный депутат Хады Раджабли. Об этом заявили в ЦИК.

Согласно информации, Х.Раджабли набрал 53,1% голосов избирателей.

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