Наблюдатели от СНГ отмечают большую работу, проведенную со стороны ЦИК Азербайджана для организации внеочередных парламентских выборов в стране, проходящих 9 февраля.

«Мы приступили к своей работе 19 января, у нас долгосрочная миссия. В целом, миссии состоит из 252 наблюдателя из 8 стран, за исключением Украины и Армении по понятным причинам. Хочу сказать, что наши наблюдатели побывали более 20 регионах Азербайджана. Сам я побывал в Губе, посетил Шемаху. Бросается в глаза тот факт, что ЦИК и окружные комиссии провели очень большую работу, чтобы выборы прошли организовано, свободно и демократично», — сказал журналистам в воскресенье заместитель председателя Исполкома СНГ, глава миссии наблюдателей Содружества Виктор Гуминский. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, окружные комиссии действуют в рамках законодательства, «знают свое дело». «Бросается в глаза большое число кандидатов, почти в 2 раза больше, чем на предыдущих выборах в 2015 году. Это говорит о том, что повышается уровень доверия населения к законодательным органам власти и граждане Азербайджана не безучастны к судьбе своей страны», — добавил он.

Гуминский подчеркнул, что сами выборы и подготовка к ним прошли в спокойной обстановке. «Каких либо серьезных правонарушений наша миссия не усмотрела. Были мелкие нарушения, но они тут же разрешались на месте», — сказал глава миссии.

Minval.az