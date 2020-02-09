Вопрос стабильной в долгосрочной перспективе цены на российский газ для Армении обсуждался в ходе встречи глав правительств двух стран Никола Пашиняна и Михаила Мишустина в Казахстане. Об этом Sputnik сообщил замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян.

Премьеры Армении и России встречались 31 января на полях межправительственного совета ЕАЭС в Алматы.

По словам замминистра, газовый вопрос обсуждают представители соответствующих экономических блоков, энергетики и вице-премьер. Но МИД Армении, естественно, в курсе, хотя непосредственного участия в переговорах не принимает.

Ранее стало известно, что «Газпром Армения» обсуждает вопрос пересмотра тарифа на газ для потребителей. Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян не исключил, что компания «Газпром Армения» представит заявку в КРОУ для повышения тарифа на газ для потребителей.

Minval.az