Турция перебросила военную технику и спецназ к границе с Сирией.
Очередная колонна из 200 грузовиков со спецназом, военной техникой и боеприпасами направилась к приграничному с Сирией району Рейханлы южной турецкой провинции Хатай.
Турция перебросила военную технику и спецназ к границе с Сирией.
Очередная колонна из 200 грузовиков со спецназом, военной техникой и боеприпасами направилась к приграничному с Сирией району Рейханлы южной турецкой провинции Хатай.
Дата: 2020/02/08 10:45
Раздел: Новость
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