Турция перебросила военную технику и спецназ к границе с Сирией.

Очередная колонна из 200 грузовиков со спецназом, военной техникой и боеприпасами направилась к приграничному с Сирией району Рейханлы южной турецкой провинции Хатай.

Minval.az