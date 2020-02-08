Злоупотребление виагрой может привести к цветовой слепоте. К такому выводу пришли медики из клиники Дюньягез в Турции, пишет Mail Online.

Врачи обследовали 17 мужчин, которые жаловались на высокую чувствительность к свету, затуманенное зрение и признаки дальтонизма, которым они ранее не страдали. Все пациенты имели аномально расширенные зрачки.

Выяснилось, что ранее эти мужчины впервые в жизни приняли виагру, причем сразу большую дозу.

По словам ученых, у некоторых мужчин организм не способен расщеплять ингредиенты препарата, что и вызывает проблемы со зрением. При этом для большинства он безопасен.

Отмечается, что нарушения зрения у пациентов прошли спустя 21 день.

Minval.az