Министры иностранных дел Армении и Азербайджана на встрече в Женеве 29-30 января не обсуждали вопрос строительства в оккупированном Нагорном Карабахе для совместного поселения армян и азербайджанцев, заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

Нагдалян прокомментировала заявление кандидата в «президенты» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Виталия Баласаняна, который заявлял, что в Женеве главы МИД Армении и Азербайджана «обсуждали вопрос строительства совместного поселения армян и азербайджанцев на юге Лачинского района» и «размещения там миротворческих сил».

«Мы в очередной раз категорически опровергаем это ложные и не имеющие ничего общего с реальностью предположения» – заявила пресс-секретарь МИД Армении.

Minval.az